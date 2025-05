La Gazzetta dello Sport: “Il progetto di Cairo sullo stadio e il Robaldo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport ce n'è anche una dedicata al Torino che si concentra sulle parole pronunciate ieri da Urbano Cairo nell'evento tra le Langhe. Il presidente del Toro ha parlato anche della situazione legata alle strutture societarie come lo stadio che ora potrebbe tornare nel mirino del club granata per un'eventuale acquisizione dopo che sono state tolte le ipoteche. L'imprenditore alessandrino poi afferma anche che il Robaldo sia quasi pronto e l'inaugurazione arriverà presto visto che il termine dei lavori pare molto vicino. Cairo infine commenta anche la situazione di crescita del suo Toro sottolineando: "Nel 2005 non c'erano i palloni, ora abbiamo 15 nazionali. Vendere la società? Nessuno finora ha dimostrato intenzioni serie, io qui ho messo vent'anni della mia vita, amo il Toro".