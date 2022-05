La Gazzetta dello Sport: “Il sogno di Seck, prima convocazione col Senegal”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport dedica la pagina di approfondimento sul Torino a Demba Seck. L'esterno granata è stato convocato per la prima volta dalla sua Nazionale, il Senegal, in occasione della doppia sfida di qualificazione alla Coppa d'Africa 2023 contro Benin e Ruanda. "E' un sogno per Demba - scrive il quotidiano -, che appena cinque anni fa manco giocava al calcio. Ha addirittura creduto a uno scherzo o a uno scambio di persona quando il commissario tecnico del Senegal, Aliou Cissé, gli ha telefonato una decina di giorni fa per anticipargli la bella notizia". Dal 23 aprile, giorno del debutto con la maglia granata, Seck "ha convinto l’area tecnica granata, al punto che è promosso per la prossima stagione. Adesso Demba sta vivendo il suo sogno, a ventuno anni non ha nessuna voglia di svegliarsi".