La Gazzetta dello Sport: “Il Torino vuole sfruttare il fortino casalingo”

Il diktat è dimenticare in fretta la sconfitta di misura di Roma e ripartire con il piede giusto tra le mura amiche. Lo sa bene il Torino, che punta al massimo risultato per la sfida di oggi pomeriggio contro l'Empoli spinto anche dall'entusiasmo dei tanti tifosi granata che accorreranno allo stadio per festeggiare nel migliore dei modi i 115 anni del club. Quello dell'Olimpico Grande Torino è un fattore da non sottovalutare, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Il Toro andrà a caccia della quarta vittoria casalinga consecutiva, dopo quelle ottenute in sequenza con il Genoa, la Sampdoria e l’Udinese. Juric vuole i tre punti per festeggiare con il sorriso, e per riscattare l’immeritata sconfitta di Roma. Nel giardino di casa, il Toro ha costruito una solida roccaforte, «deve diventare il nostro fortino», aveva raccontato il tecnico non troppo tempo fa. Il cammino all’Olimpico è da ritmo europeo".