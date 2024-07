La Gazzetta dello sport: “Il Toro cambia la difesa”

Le pagine in edicola dei giornali dedicati al Torino FC

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo un focus sulla difesa granata: "Vanoli costruisce da dietro. Contro il Lione si alza l'asticella. in attesa del mercato, il tecnico lavora sul trio Vojvoda, Coco, Masina: bel test in vista della Coppa Italia. Schuurs vola a Londra per un consulto e Gineitis sarà pronto dopo la Francia".