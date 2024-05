La Gazzetta dello Sport: “Il Toro è pronto”

Urbano Cairo, presente all'evento di aggiornamento professionale giornalistico, organizzato daUssi (Unione stampa sportiva) e Mcl (movimento cristiano lavoratori) dal titolo “Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale” presso Coverciano, ha parlato della lotta europea del Torino. "Premi, sorrisi e voglia d’Europa. Il presidente del Torino Urbano Cairo riceve un riconoscimento al Centro Tecnico Federale di Coverciano per i suoi successi nel mondo dello sport e dell’editoria e mette già nel mirino il prossimo obiettivo: un successo contro l’Atalanta per ottenere un piazzamento nelle coppe internazionali. «Siamo arrivati a giocarci le nostre chances per l’Europa fino all’ultima giornata - dice "Cairo- e ci abbiamo sempre creduto. Ora dobbiamo dare l’anima nell’ultima partita che è fondamentale»".