La Gazzetta dello Sport: “Il Toro insiste per Vlasic che ha accettato il progetto”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport si concentra su mercato del Torino. La prima novità in casa granata è il riscatto di Pietro Pellegri che diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Toro. Nel frattempo il direttore Davide Vagnati prosegue il pressing sulla Juventus per Rolando Mandragora. Sul centrocampista ex Udinese c'è anche la Fiorentina che ha avviato i contatti con i bianconeri però Mandragora dà la sua assoluta priorità al Torino. Infine un obiettivo per la trequarti rimane sempre quello di Nikola Vlasic. Il fantasista croato ha accettato di sposare il progetto granata secondo quanto affermato dalla rosea. A Juric piace molto Vlasic e l'idea del Toro in questo momento sarebbe quella di offrire al West Ham, club proprietario del cartellino del croato, un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore rimane in uscita dalla squadra londinese e nell'ultima stagione ha infatti trovato poco spazio, scendendo in campo solamente 6 volte da titolare per un totale di 552 minuti di gioco.