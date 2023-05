La Gazzetta dello Sport: “Il Toro lontano dall’Olimpico non perde da due mesi”

"A Verona per il tris. Il Toro arriva al match del Bentegodi con la spinta delle ultime due vittorie in trasferta e un andamento che vede, prima, un pari e un’altra vittoria - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Oggi al Fila si comincia a preparare nei dettagli la sfida del Bentegodi, aiutati dai rilievi che lo staff di Juric compie settimanalmente nell’analizzare ogni sfida. Dall’esterno è possibile individuare alcuni fattori tecnico-tattici che hanno caratterizzato lo splendido andamento esterno dei granata. Cominciamo da Ilic-Ricci: il futuro. In mezzo al campo ha svolto un ruolo prezioso anche Linetty, consentendo all’allenatore croato di sfruttare nei momenti più favorevoli il tandem giovane formato da Ilic e Ricci. E di rimpiazzare ora l’uno ora l’altro in caso di necessità. Ma è chiaro che la coppia vista all’opera in mediana sia a Lecce che a Genova è la soluzione che più accende i tifosi e meglio garantisce il futuro".