La Gazzetta dello Sport: “Il Toro prova il salto”

"Il Toro prova il salto: quattro gare chiave, in 20 giorni si lancia la corsa alle coppe" si legge si La Gazzetta dello Sport. "I granata attesi da Cagliari, Salernitana, Sassuolo e Lecce: Juric prepara la svolta" si continua a leggere sul quotidiano sportivo. Si sta per entrare in un momento delicato della stagione.