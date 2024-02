La Gazzetta dello Sport: “Il Toro raddoppia, quante soluzioni per l’attacco”

Il calciomercato invernale si è concluso ed il Torino in attacco ha ceduto Seck, Radonjic e Karamoh, per acquistare in entrata Okereke e Kabic. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne parla e titola: "Il Toro raddoppia: ecco Okereke e Kabic, quante soluzioni per l'attacco di Juric". "I nuovi arrivati saranno preziosi a supporto di Sanabria e Vlasic" si legge sull'edizione odierna del quotidiano sportivo in edicola.