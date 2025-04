La Gazzetta dello Sport: “Il Toro riabbraccia Vlasic, jolly per un super finale”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per il Torino con un approfondimento legato al pieno recupero di Nikola Vlasic che torna a disposizione dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le scorse partite. Il numero 10 granata si è rivisto in campo già per uno spezzone finale della gara a Napoli ma adesso è pronto per tornare in campo dal primo minuto. Il croato è l'uomo chiave dell'attacco e nelle ultime quattro giornate vuole rendere questa stagione la sua migliore da quando è in Italia. Per Vlasic si contano già quattro gol e quattro assist con il girone di ritorno che lo ha visto tornare ad alti livelli e vestire i panni del leader: ora Vanoli vuole che il suo numero 10 concluda il campionato con un finale super partendo già venerdì sera dalla sfida interna con il Venezia.