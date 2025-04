La Gazzetta dello Sport: “Il Toro riparte da Ricci-Casadei-Gineitis: come giocherà”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento ai tre centrocampisti giovani che nella serata di oggi proveranno a spingere il Toro verso una vittoria che manca da Empoli (38 giorni fa): Ricci, classe 2001, Casadei (2003) e Gineitis (2004). Positivo non poco il rientro del primo che ha scontato la squalifica ed è pronto a guidare la squadra nella sfida contro l'Udinese. "A sinistra e a destra di Ricci agiranno Casadei e Gineitis. Qui l’età scende ancora, ma non il talento: fiducia in arrivo per tutti e tre, come era già accaduto nelle ultime due gare casalinghe (Empoli e Verona)" scrive il quotidiano riguardo agli altri due. Non c'è certezza sulla posizione in cui sarà adoperato il lituano, se mezzala di un centrocampo a 3 o - più verosimilmente - esterno al posto di Lazaro in un 4-2-3-1 o 4-4-2. La certezza è la sua titolarità, come quella dei due citati sopra.