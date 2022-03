La Gazzetta dello Sport: “Il Toro riscatta Brekalo dal Wolfsburg dopo il prestito”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Josip Brekalo è il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. "Il Torino riscatta Josip Brekalo dal Wolfsburg. E non poteva esserci notizia più bella per i tifosi granata con la quale iniziare la primavera, perché il genietto croato è stato uno dei migliori talenti in evidenza nel primo anno della gestione Juric. Fantasia, colpi,