La Gazzetta dello Sport: “Ilic-gol stende la Lazio: impresa granata nella Capitale”

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, spazio oggi al commento di Lazio-Torino, una partita che ha permesso ai granata di ritornare alla vittoria contro un big quasi 6 mesi dopo il successo contro il Milan. Queste le parole della rosea: "Sono queste le partite che generano preoccupazioni, per il futuro, e rimpianti, per il passato. Le preoccupazioni sono della Lazio, che interrompe la sua striscia positiva di risultati, mentre i rimpianti sono del Torino, che in passato ha fallito prove di maturità come questa, anche contro squadre inferiori. Ieri i granata hanno vinto con merito, al di là dell’errore di Provedel che ha favorito la rete di Ilic: le due fasi sono state svolte con attenzione e lucidità e quasi tutti i giocatori hanno vinto i duelli con i rispettivi avversari".