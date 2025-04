La Gazzetta dello Sport: “Ilic riprende quota”

Il Torino affronta il Como nella difficile trasferta lombarda, su un campo dove molte big hanno dovuto sudare per portare a casa i punti. Una, il Napoli di Conte, ha anche perso 2-1 contro la squadra di Fabregas. Contro i comaschi però Vanoli deve fare i conti con qualche assenza pesante. "Per motivi differenti, Ricci e Lazaro sono due giocatori insostituibili quando il Toro gioca con il 4-2-3-1. Il primo per le sue caratteristiche uniche, da regista puro; l’esterno austriaco perché è l’unico tra gli uomini in rosa che in quella posizione riesce a garantire corsa e qualità tecnica nel gioco d’attacco. E allora, ecco le novità. Oggi Vanoli avrà a disposizione un altro allenamento a Torino, domani ci sarà la rifinitura inriva al lago. La sensazione diffusa è che possa esserci il ritorno al modulo con l’albero di Natale".