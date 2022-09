La Gazzetta dello Sport: “Ivan torna in panchina e lancia il Toro”

Sabato contro il Sassuolo il Torino potrà contare su una spinta in più. Si tratta di quella di Ivan Juric, guarito dalla polmonite e pronto a tornare in panchina per guidare la sua squadra, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Domani sera Ivan Juric sarà di nuovo al suo posto, in panchina. Beh, in panchina è un modo di dire perché in realtà durante le partite il tecnico granata seduto non ci sa stare. Anzi spesso accompagna le azioni come se dovesse ricevere da un momento all’altro un passaggio, urla, si sbraccia, abbandona l’area tecnica per correre di fianco al suo giocatore... Incurante dei rimbrotti arbitrali, a costo del cartellino... È il suo modo di guidare la squadra, per farlo stare fermo dovrebbero legarlo. Ma così facendo riesce a incidere di più, ogni calciatore si sente sempre osservato e quindi la sua attenzione sulle vicende del match è massima. E lui, Juric, si sente protagonista anche durante la contesa e non solo in settimana".