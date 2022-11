La Gazzetta dello Sport: “Juric aspetta Schuurs per il rilancio”

"Vacanze terminate per i giocatori del Toro che domani si ritrovano al Filadelfia per cominciare la preparazione in vista della ripresa del campionato - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Nel concedere i quindici giorni di pausa ai suoi uomini, Ivan Juric si è raccomandato di seguire alla lettera i suggerimenti forniti dal suo staff a ciascun giocatore. Trovando una pronta accoglienza da parte della truppa: nessuno è rimasto completamente a riposo e anzi qualcuno ha voluto mantenersi in forma svolgendo esercizi supplementari rispetto al programma ricevuto. Tra questi volontari della fatica va inserito Perr Schuurs che ha documentato con foto sui social l’attività muscolare svolta, sia pur con la doverosa cautela, durante la vacanza trascorsa con la fidanzata nei Paesi arabi. Sono sei le partite consecutive da titolare tra il 9 ottobre (Empoli) e il 9 novembre quando al 20’ della sfida casalinga con la Sampdoria è caduto malamente sulla spalla destra in seguito a un contrasto. Sono inoltre 252 i passaggi positivi, più 46 palle recuperate, 32 lanci e 78 verticalizzazioni. Come avere un play in più":