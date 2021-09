La Gazzetta dello Sport: “Juric, dimostra chi sei. I nuovi arrivi sono pronti”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La Gazzetta dello Sport pone sotto i riflettori Ivan Juric a poche ore dalla sfida di questa sera contro il Sassuolo. Si legge: "La notte dei desideri si riflette in una curiosità che ne riempie la vigilia, arricchita da una spolveratina di fascino e da una dose niente male di aspettative. Ivan Juric non ha timore nel definire la serata del Mapei Stadium come quella del «nostro grande esame». Il Toro e il suo allenatore raccolgono il messaggio lanciato ieri dal presidente del club, Urbano Cairo, attraverso la Gazzetta. «È stata una bella vittoria contro la Salernitana, ma adesso è il momento di riconfermarci e di continuare a lavorare», aveva detto il numero uno granata. Ventiquattro ore dopo Juric accoglie e rilancia il messaggio presidenziale". E ancora: "Tentazioni? Anche qualcosa di più, perché le sensazioni della vigilia raccontano che uno tra Brekalo e Praet bagnerà in serata il debutto con il Toro dal primo minuto".