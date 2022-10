La Gazzetta dello Sport: “Juric e gli intoccabili, c’è il dubbio Miranchuk-Radonjic”

"Il gol, questo (semi)sconosciuto. Otto centri su nove partite non sono un bilancio pessimo, no, ma nemmeno esaltante - si legge sul La Gazzetta dello Sport - . Specie se lo si paragona alla scorsa stagione (a questo punto erano 12) e soprattutto alle occasioni da rete che il Toro ha saputo costruire ma non sfruttare. Juric ha provato in settimana diverse soluzioni. Di sicuro l’assetto tattico della Juve non avrà una ricaduta sulle scelte del tecnico granata. Decisioni che coinvolgono in verità anche gli altri due reparti. Ciononostante resta il problema: bisogna segnare di più. E il derby è l’occasione migliore per concentrarsi al massimo, ché spesso il difetto di mira risiede nella testa, non nei piedi".