La Gazzetta dello Sport: “Juric e Lukic a sostegno di Radonjic”

Sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spazio oggi ad un focus su Nemanja Radonjic, trequartista arrivato dal Marsiglia che oggi - martedì 19 luglio - nell'amichevole contro il Mlada Bolesav dovrebbe partire dal 1'. Il ragazzo è molto stimato da Juric ed è amico di lunga data di Sasa Lukic. Si legge: "Dopo l’oretta di venerdì contro l’Eintracht Francoforte, Radonjic scende in campo stasera ancora dall’inizio per un altro test agonistico. Gli avversari sono i cechi del Mlada Boleslav. Non ci si aspettava che prendesse parte all’esordio stagionale contro i tedeschi, poi si è capito che Juric ha voluto mandargli subito un segnale di stima. Pare infatti che la discontinuità di rendimento manifestata in Francia dal fantasista serbo derivi dal bisogno di essere considerato da compagni e staff tecnico. Ecco allora che Juric in questi giorni ha seguito passo passo il lavoro del neo acquisto granata, col quale si è fermato a parlare in diverse circostanze. Inoltre, Radonjic, in questa fase di ambientamento, può contare su un aiuto importante fornitogli ben volentieri da Sasa Lukic. I due sono cresciuti assieme e il rapporto tra di loro è molto solido".