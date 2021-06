La Gazzetta dello Sport: “Juric niente vacanza, linea diretta con il Toro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La Gazzetta dello Sport dedica l'articolo odierno di venerdì 11 giugno a Ivan Juric. Si legge: "C’è un telefonino che è divenuto il compagno di viaggio di Ivan Juric in questo suo periodo di villeggiatura. Il buen ritiro del nuovo allenatore del Toro è, come da tradizione, la sua Spalato, affacciata su quel mare azzurro dell’Adriatico che esalta una città ricca di storia e di cultura. Un po’ in spiaggia, ma tante gite in barca con gli amici e i parenti, verso quel paradiso naturale rappresentato dalla costa croata, dalle tante isole, più o meno grandi, che sembrano quasi abbracciare, e in qualche modo sorvegliare, questo lembo di terra".