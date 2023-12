La Gazzetta dello Sport: “Juric ora predica calma”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive riguardo al nuovo progetto del centro sportivo granata: "Il centro sportivo diventa realtà, i lavori inizieranno a gennaio sull'area del Robaldo. Prima partita per il 4 maggio 2024 nel 75° anniversario di Superga. Quattro campi e due tribune, sarà la casa del vivaio". La Gazzetta scrive anche riguardo a Torino-Empoli, il match in programma per questa sera: "Juric predica calma, con 'Empoli importante fare punti. Il Torino non vince tre gare casalinghe in campionato di fila dal periodo che va tra dicembre 2021 e gennaio 2022"