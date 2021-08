La Gazzetta dello Sport: “Juric punta su Pjaca e Sanabria dietro a Zaza”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Lo stadio Olimpico Grande Torino riapre ai tifosi domani sera per la partita con la Cremonese, gara valida per i 32esimi di Coppa Italia. "Il tecnico croato crede molto nel suo tridente d’attacco - si legge tra le colonne de La Gazzetta dello Sport - , che ama miscelare con la presenza di una seconda punta e di un vero trequartista, entrambi piazzati a supporto del centravanti". Pjaca è pronto all'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi, "è chiaro che avrà addosso gli occhi di tutti. Sia perché a oggi è l’elemento di novità della squadra, sia perché è del tutto normale attendersi che siano soprattutto gli attaccanti a fare la differenza quando si affronta in casa una squadra di categoria inferiore". Avendo comunque tre attaccanti a disposizione, Juric li ruoterà a partita in corso. "Domani sera il Gallo comincerà dalla panchina e come centravanti Juric potrebbe confermare Zaza oppure scegliere Sanabria, che in Olanda è invece entrato nella ripresa al posto dell’italiano". L'attaccante paraguaiano sarà senz'altro un altro osservato speciale.