La Gazzetta dello Sport: “Juric rilancia Sanabria”

La Gazzetta dello Sport si concentra su Lazio-Torino, partita in programma oggi alle 20:45. "Juric all'attacco, rilancia Sanabria e ora vuole volare. I granata sono sempre più verticali: l'allenatore croato con le due punte più Vlasic contro la difesa a 4. Davanti sceglie la strada del turnover. Juric contro le difese a 4 ha spesso lanciato il Toro con un trequartista e due punte, lo fa alzando il trequartista di sinistra collocandolo in linea con il centravanti. In regia dovrebbe riprendere il suo posto Ricci e anche Vojvoda torna in gruppo, Zima ancora out."