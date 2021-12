La Gazzetta dello Sport: “Juric vuole i gol di Sanabria”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Quest'oggi la Gazzetta dello Sport riporta le parole dell'allenatore del Torino, Ivan Juric, pronunciate ieri in conferenza stampa. La rosea si concentra principalmente su Antonio Sanabria dato che il tecnico granata ha voluto spronare il suo numero 19 chiedendogli un maggiore numero di reti. Il Toro avrà bisogno del suo centravanti, in assenza di Belotti, per curare il mal di gol in trasferta. Nessuna squadra in Serie A ha segnato meno dei granata fuori casa, solo 3 reti realizzate fin qui dalla squadra di Juric lontano dall'Olimpico. Per questa ragione il tecnico granata confida nella voglia di tornare al gol di Sanabria che non gonfia la rete dallo scorso 22 ottobre contro il Genoa. Per aiutare la punta paraguaiana a ritrovare la strada del gol Juric gli metterà a supporto la coppia di trequartisti tutta croata Brekalo-Pjaca.