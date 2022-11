La Gazzetta dello Sport: “Juric vuole il record di punti nel girone d’andata”

E' un Ivan Juric che punta a migliorare il suo record di punti nel girone d'andata. Il tecnico croato, infatti, con il Verona, nella Serie A 2020/2021, ha chiuso la prima metà di stagione a quota 30, e quest'anno vuole migliorarsi, partendo dai 21 punti conquistati nelle 15 giornate sinora giocate. Queste le parole a tal proposito de La Gazzetta dello Sport: "Ivan Juric tiene in maniera particolare alla partita del 4 gennaio contro l’Hellas. Non tanto perché rappresenta l'incontro il suo più fresco passato ma perché è il primo impegno di un mese che potrebbe lanciare in orbita il suo Toro. Il calendario propone tra la sedicesima e la diciannovesima giornata quattro sfide contro formazioni che sono più indietro in classifica. Dopo il Verona si va a Salerno dall’ex Davide Nicola, poi Spezia in casa e Fiorentina fuori. Negli spogliatoi del Fila non si fanno mai tabelle, però l’aritmetica dice che Juric può superare quei trenta punti del campionato 2020-21 che rappresentano il suo miglior girone di andata".