La Gazzetta dello Sport: “Juric vuole punti fuori casa”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Ancora un passettino. Ancora uno scatto in avanti per dare un ulteriore respiro al progetto di crescita nel quale è immerso il suo Toro - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Ivan Juric se lo aspetta e, dopo tre vittorie consecutive in casa, è pronto a scommettere che sia arrivato il momento di rompere il digiuno lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino". Fuori casa i granata hanno raccolto tanti applausi, ma pochi punti. "Juric non ha peccato di pazienza, ora cerca conferme - si legge sul quotidiano - . Belotti con la Roma ha un feeling particolare, speciale se si considerano le sole gare giocate allo stadio Olimpico capitolino. In carriera la Roma è uno dei club a cui ha segnato di più, la vittima preferita da viaggio. Contro i giallorossi è andato a bersaglio sei volte, e vanta un bottino più ampio solo con Sassuolo e Sampdoria (9) e con l’Udinese (7)".