La Gazzetta dello Sport: “Karamoh e la base dell’anno scorso”

La Gazzetta dello sport si concentra su Karamoh, la base della squadra è la stessa dell'anno scorso: "Karamoh non ha dubbi sul segreto del Torino del prossimo futuro: "All’interno dell’organico c’è un equilibrio ideale tra i calciatori più esperti e i tanti giovani. Un nostro punto di forza è rappresentato sicuramente dal fatto che tantissimi giocatori dello scorso campionato sono ancora qua e fanno parte della squadra: questo significa che il Torino ha un gruppo che già si conosce. In questo modo, diventa più facile poterci migliorare per compiere quel salto di qualità in avanti che ci auguriamo e al quale puntiamo".