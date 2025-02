La Gazzetta dello Sport: “La banda Adams”

Sulle colonne de la Gazzetta dello Sport questa mattina viene dedicato ampio spazio a Che Adams, possibile chiave per sbloccare il match contro il Milan, in programma sabato 22 febbraio alle ore 18:00: “Che Adams resta il capobanda: lo scozzese cercherà di confermarsi e magari di migliorare un bottino di sette gol - più tre assist -, che comunque è già significativo. Solo in un'occasione infatti ha segnato più gol in un campionato di massimo livello: nel 2020-21, in Premier League con il Southampton, firmò 9 centri in 36 gare giocate, mentre in questa Serie A Adams è a quota 7 dopo 25 turni”.