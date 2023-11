La Gazzetta dello Sport: “La ricarica. Ora al Toro serve il vero Vlasic”

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a tutta pagina a Nikola Vlasic. Il croato si ritroverà oggi insieme ai compagni al Filadelfia per gli allenamenti. Scrive il quotidiano: "Può iniziare il programma di preparazione studiato apposta per lui in maniera da portarlo a Bologna in condizioni di forma ottimali". Le condizioni del trequartista, rientrato dalla Nazionale croata per un problema al pube sembrano non preoccupare, come specifica ancora La Gazzetta dello Sport: "Vlasic ha già ripreso l’attività atletica giovedì (dopo tranquillizzanti accertamenti clinici) e venerdì ha lavorato assieme ai compagni, ma non sono stati allenamenti spinti. In questa settimana il talento croato potrà verificare appieno la sua condizione, migliorandola fino al livello che serve contro un Bologna ambizioso". Vlasic gode della fiducia di Juric, che ha bisogno di lui e lo aspetta.