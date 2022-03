La Gazzetta dello Sport: “La scossa di Cairo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

In casa Torino si pensa già al primo match dopo la sosta, contro la Salernitana, per invertire la rotta. "I primi due terzi della stagione - scrive La Gazzetta delloSport, riprendendo le parole di Urbano Cairo a Sky - sono stati molto positivi poi, dall'ultima pausa invernale del campionato, il Toro di Juric ha perso ritmo facendo registrare una inaspettata frenata". Lo ha sottolineato anche il patron del club granata, il Torino ha bisogno di ripartire. "Negli ultimi due mesi - conclude il quotidiano - Juric ha smarrito il Toro travolgente delle prime ventitrè giornate. Nel calo di risultati, il bel gioco è riapparso a tratti. Ora la sosta è arrivata al momento giusto: all'Arechi l'obiettivo è ripartire per non sciupare le tante cose buone costruite dall'estate".