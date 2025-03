La Gazzetta dello Sport: “La spinta di Ricci, il capitano per far ripartire il Toro”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, oggi viene dato spazio al Torino con un approfondimento sul capitano granata Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 si prepara anche per i prossimi impegni della Nazionale azzurra dove ormai è per il CT Spalletti un punto fermo. Prima però sarà chiamato a trascinare ancora una volta il suo Toro, sabato sera all'Olimpico Grande Torino arriva l'Empoli. La squadra toscana rappresenta tanto per Ricci perché è il club che lo ha cresciuto e che lo ha lanciato in Serie A. Il numero 28 granata, come sottolinea la rosea, è inoltre un talismano per la squadra perché da quando ha indossato la fascia da capitano per la prima volta - in data 29 dicembre nel match contro l'Udinese - il Torino ha perso appena una partita, quella sul campo del Bologna ovvero proprio la sfida che Ricci ha saltato causa squalifica.