La Gazzetta dello Sport: “La strada del Toro”

Alessandro Buongiorno è rientrato dopo l'infortunio e il suo ritorno è stato decisivo. Contro il Lecce è arrivata la vittoria proprio grazie alla sua seconda rete in campionato. La sua presenza è fondamentale per i granata, che lo vedono come un leader. Anche le parole del giocatore sulla Gazzetta dello Sport lo sono, con un Buongiorno che si dice fiducioso per il futuro: "Il livello della prestazione fatta contro il Frosinone in Coppa Italia mi lascia molto fiducioso pensando al nostro cammino in campionato. Non è tutto da buttare. Anzi, io ho visto tanti aspetti positivi. La prestazione c’è stata, abbiamo creato tanto. Purtroppo, in molte circostanze, siamo stati un po’ sfortunati: abbiamo sbagliato quando era il momento di concretizzare le occasioni, ma le abbiamo prodotte".