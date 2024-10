La Gazzetta dello Sport: “La virata del Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello sport leggiamo riguardo alla possibile formazione granata: "Linetty, Adams e mentalità. Vanoli in cerca di equilibri. Il polacco dal primo per trovare più solidità. Sabato contro l'Inter il tecnico pensa ai correttivi per riprendere la corsa. Errori da ridurre, c'è l'ipotesi della difesa a 4. Segna ed è al top, lo scozzese partirà titolare?".