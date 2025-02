La Gazzetta dello Sport: “Lampo Elmas”

È bastato poco al macedone per prendersi il Torino. Contro il Bologna l'ex giocatore di Napoli e Red Bull Lipsia ha siglato una rete fantastica da subentrato. Ciò ha permesso a Vanoli di avere delle indicazioni importanti. "La notte pazza di Bologna non ha portato punti al Torino, ma ha dato a Paolo Vanoli indicazioni importanti e motivi per sorridere. Uno di questi sta certamente nell’esordio con gol di Eljif Elmas. Il macedone, arrivato a fine gennaio dal Lipsia a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, ha illuminato la serata delDall’Ara con una giocata memorabile che ha portato i granata in vantaggio".