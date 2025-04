La Gazzetta dello Sport: “Lazaro ancora out contro l’Udinese, Vlasic in dubbio”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene proposto un approfondimento sul Torino e sulle condizioni dei suoi giocatori infortunati. Viene confermata ancora l'assenza di Valentino Lazaro che non ha lavorato ancora con il gruppo per via di un problema muscolare e rimarrà fuori dai convocati per la partita di lunedì contro l'Udinese allo stadio Olimpico Grande Torino. Anche Nikola Vlasic non si è ancora allenato con i compagni per un trauma subito in una seduta di allenamento di settimana scorsa ma su di lui ci sono più speranze e lo staff medico granata lo monitora ogni giorno per capire se potrà tornare in tempo per la sfida contro i bianconeri in programma a Pasquetta.