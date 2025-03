La Gazzetta dello Sport: “Lazaro insostituibile: Vanoli può contare su di lui a Roma”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica le pagine a sfondo granata a Valentino Lazaro. Il ventinovenne (da meno di una settimana) austriaco è una pedina fondamentale, e l'ultima sfida contro l'Empoli l'ha dimostrato ancora una volta. Una botta alla caviglia rimediata contro il Parma ha costretto Vanoli a tenere Lazaro fuori dall'11 titolare per la gara contro i toscani, ma il suo Toro non ha dato le garanzie sperate. La partita si è sbloccata quando, con l'ingresso in campo proprio dell'ex Inter, i granata sono potuti tornare al 4-2-3-1, modulo in cui Lazaro ricopre un ruolo per lui inedito: il trequartista esterno di destra. La differenza però si vede, e Lazaro, con 6 assist già siglati in stagione, sta vivendo la sua miglior annata in carriera. Pedina fondamentale dunque per il Torino di Vanoli, essendo rimasto per l'intera sosta Nazionali al Filadelfia ha avuto modo di recuperare: per Lazio-Torino di lunedì il tecnico granata può contare sul suo beniamino, forse attualmente il giocatore in rosa più difficile da sostituire.