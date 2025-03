La Gazzetta dello Sport: “Lazaro nel futuro”

Valentino Lazaro in grande spolvero. Il cambio ruolo ha giovato all'ex Inter, ora più dinamico e propositivo in avanti rispetto ai mesi precedenti. Contro il Monza è arrivato un altro assist, l'ennesimo di questa stagione e per lui si tratta anche di un record personale. "Al Toro l’ultimo cioccolatino Lazaro lo ha servito domenica a Monza: cross dalla destra perfetto per Elmas, che ha messo poi in discesa la gara.Così, in campionatoValentino è salito a quota sei servizi vincenti: non ne ha fatti mai così tanti in carriera dopo 27 turni di un top torneo d’Europa".