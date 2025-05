La Gazzetta dello Sport: “Lazaro torna dal primo minuto, con lui è un altro Toro”

Tra le colonne de La Gazzetta dello Sport oggi viene dedicato spazio anche al Torino che domenica scenderà in campo alle ore 18 contro l'Inter per la penultima partita interna di questo campionato di Serie A. La buona notizia per il tecnico granata Paolo Vanoli è che potrà tornare a contare su un elemento chiave della sua squadra come Valentino Lazaro. L'esterno austriaco dopo essere tornato in campo a Napoli solo per una mezz'oretta ha saltato la gara interna con il Venezia per squalifica ma domenica contro la sua vecchia squadra potrà tornare titolare a più di un mese di distanza dall'ultima volta. Lazaro al Toro porta cross, assist e duttilità: con lui è un'altra squadra, sottolinea la rosea. Si tratta dell'esterno destro d'attacco titolare che ha saputo combinare sia una buona fase offensiva con 7 assist fin qui in campionato e anche delle copertura difensive importanti oltre a dialoghi di qualità con i centrocampisti.