La gazzetta dello sport: “Le scommesse di Juric, il Toro cerca novità”

"Buongiorno centrale, Bellanova a sinistra, il Toro cerca novità - si legge sulla Gazzetta odierna - Buongiorno come centrale nella linea a tre è una traccia da mettere in agenda in vista della prossima stagione, lì in mezzo si sente a suo agio e a Juric la soluzione piace. Bellanova invece è una novità assoluta, al punto che quando si è visto prendere posto sulla sinistra durante le esercitazioni, in tanti sono rimasti sorpresi. Discorso simile anche per Ilic e Tameze, due jolly che partono come mediani, ma nulla esclude che possano diventare trequartisti, strada che eviterebbe a Juric di sacrificare in partenza uno tra: Ricci, Ilic e Tameze. - Sul quotidiano si legge anche un riquadro che parla dello stop di Milinkovic - Vanja dovrà fermarsi per qualche tempo gli esami a cui si è sottoposto hanno fatto emergere una distrazione di basso grado del bicipite femorale sinistro, nuovi aggiornamenti saranno previsti nei primi giorni della prossima settimana".