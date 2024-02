La Gazzetta dello Sport: “Lovato ritrova Juric, occasione Toro”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il mercato del Torino che nella giornata di ieri ha annunciato la firma di Matteo Lovato. Il difensore centrale classe 2000 arriva in prestito dalla Salernitana e conosce già molto bene il tecnico granata Ivan Juric dal momento che i due hanno lavorato insieme al Verona. Questa loro conoscenza sarà proprio un aiuto per Lovato che riuscirà ad inserirsi nei meccanismi del Toro con più facilità. Arriva per sostituire Zima che, sempre nella giornata di ieri, è stato ceduto ufficialmente allo Slavia Praga, club ceco dal quale proprio il Toro lo prelevò nel 2021. Lovato può essere un jolly molto duttile nella difesa a tre di Juric perché può giocare sia al centro che sulla destra alternandosi dunque con Djidji oppure con Buongiorno quando recupererà dal suo infortunio alla spalla che lo terrà fuori per circa un mese.