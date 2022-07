La Gazzetta dello Sport: “Lukic: il cervello di Juric studia da capitano”

Il capitano del Torino designato per questa stagione sembrerebbe essere Sasa Lukic, il quale, dopo alcuni acciacchi rimediati negli scorsi giorni, ieri - giovedì 14 luglio - è ritornato ad allenarsi con il gruppo. E' da vedere se oggi, nell'amichevole contro l'Eintracht Francoforte, sarà schierato da Juric dal 1' oppure se il tecnico croato preferirà non rischiarlo. Intanto è pronto ad ereditare la fascia di capitano, anche se, stando a ciò che riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano, oggi non dovrebbe essere sul suo braccio, bensì ancora su quello di Bremer. Si legge: "Adesso l’universo granata guarda in particolare a Sasa Lukic quando si pensa al faro che guiderà i compagni nel prossimo campionato. Il centrocampista serbo è reduce da una stagione davvero straordinaria e si è meritato la grande considerazione di cui gode da parte dell’allenatore che è pronto a dargli la fascia di capitano nel momento in cui Bremer dovesse partire per un top club (intanto il capitano oggi sarà proprio il difensore brasiliano). Lukic saprà fare il Belotti in quanto ad agonismo e voglia di battersi sempre e comunque: il famoso spirito Toro".