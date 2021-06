La Gazzetta dello Sport: “Lukic per cambiare il Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Definito da La Gazzetta dello Sport "il più classico dei centrocampisti duttili" per tutti i ruoli che ha svolto con i vari tecnici granata (passando da regista a mediano, a trequartista e a mezzala), Sasa Lukic è uno dei protagonisti dell'era Juric, il quale "in lui vede tante qualità: dinamismo, corsa, tecnica, resistenza, intelligenza tattica". Il progetto del tecnico granata, include Lukic come la colonna portante del centrocampo del Toro (che già lo ha tolto dal mercato), capace di mantenere l'equilibrio e da posizionare sulla trequarti. "Lukic e il Torino avranno ancora molto cammino da fare insieme. E nel cassetto c’è un progetto che incuriosisce e stuzzica l’immaginazione".