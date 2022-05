La Gazzetta dello Sport: “Lukic stellare: numeri da record ad aprile”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Sasa Lukic è in un momento d'oro, dopo le doppiette consecutive rifilate a Spezia e Atalanta. E ora ha messo nel mirino "la missione sorpasso" sul Sassuolo che varrebbe il decimo posto. "Il Toro è pronto e fa affidamento su un Lukic stellare" sottolinea La Gazzetta dello Sport. "Con questi quattro gol, uno dietro l'altro, Lukic ha strappato un primato europeo: è diventato il centrocampista ad aver segnato di più nel mese di aprile nei principali cinque campionati d'Europa". E contro l'Empoli per il serbo c'è una motivazione extra: "Sasa giocherà anche per raggiungere se stesso: è stato l'ultimo centrocampista granata a segno in tre gare di fila in Serie A, dal novembre 2020".