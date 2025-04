La Gazzetta dello Sport: “Magico Elmas in trasferta”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport pone l'attenzione su Elmas, gioiellino granata arrivato nella sessione di mercato invernale. In particolare, il quotidiano si concentra sui suoi gol in trasferta: "Bologna, Monza, Parma hanno in comune una magia. Quando arriva il momento di viaggiare, di allontanarsi da Torino, Eljif Elmas dice apertamente a tutti di aver un vizietto che fa impazzire gli allenatori: fa sempre (o quasi) gol fuori casa. In stagione è accaduto tre volte su quattro (solo a Roma, contro la Lazio, è rimasto all’asciutto), e il bilancio totale parla di quattro gol del macedone nelle sette partite giocate indossando il granata. Ecco perché nel pomeriggio, in riva al lago di Como, il Toro punterà su di lui per dimenticare lo scialbo pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Verona e per tornare a prendersi una vittoria che manca dalla sfida con l’Empoli". In particolare, il quotidiano poi sottolinea l'importanza di tornare a Torino con il bottino pieno per poter, dopo 6 mesi, tornare al decimo posto in solitaria.