La Gazzetta dello Sport: “Maripan leader: è uno da Toro”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a Maripan. Arrivato in tarda estate, il cileno non ha avuto tempo di fare la preparazione estiva o di sistemarsi al meglio. Per questo motivo - e anche a causa di un modulo non suo in un campionato tutto nuovo - il girone d'andata è stato un flop. Nella seconda metà di stagione, però, El Toqui si è ripreso: con la difesa a quattro ha dato il meglio di sé, diventando pilastro della difesa granata. Questo ha permesso al cileno di vincere il Pallone Granata, diventando così il miglior granata della stagione. Una stagione che lo ha visto affermarsi come leader della squadra.