La Gazzetta dello Sport: “Milan in emergenza, il Toro ne approfitta e lo ferma”

Un Milan capolista, complice la sconfitta del Napoli, e in emergenza e un Toro che ha dato il massimo di sé stesso, facendogli fare il secondo pareggio consecutivo nella loro lotta scudetto: nel primo tempo, i rossoneri hanno effettuato soltanto un tiro in porta, "metà merito di un Toro serio e applicato, metà colpa di un Diavolo che ci mette l’anima, ma con poca brillantezza", scrive la Gazzetta dello Sport. I granata hanno, per tutta la partita, annullato ogni giocatore del Milan, e in particolar modo la difesa. E il tecnico granata - che con l'ammonizione presa ieri sera dovrà saltare la gara contro la Lazio - a fine partita commenta così: "Abbiamo giocato davvero una partita ottima, una grande gara, contro una squadra. [...] È stata una battaglia, ma io penso che contro questa grande squadra avremmo meritato sicuramente noi e nel secondo tempo abbiamo avute le occasioni. [...] Bremer ha giocato una partita meravigliosa, è stata grandiosa pure la gara di Rodriguez e non solo per la fase difensiva", e così Ivan Juric è soddisfatto e fiero del suo gruppo.