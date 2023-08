La Gazzetta Dello Sport: “Milan-Torino a vele spiegate”

Dopo lo 0-0 scialbo contro il Cagliari nella gara d'esordio in Serie A, il Torino riparte da San Siro. Sabato 26 agosto infatti i granata affronteranno il Milan di Stefano Pioli. C'è voglia di rivalsa e nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport pone la sua attenzione proprio su questo aspetto e su un Toro dal tono più offensivo. "Il ritorno in granata di Valentino Lazaro e l’acquisto di Raoul Bellanova rendono il Toro ancora più votato all’attacco. Presentandoli contemporaneamente già domani sera a San Siro (magari non dall’inizio), Ivan Juric trasmetterebbe un chiaro messaggio sia ai suoi ragazzi che agli avversari rossoneri: ce la giochiamo subito per vincere. Bellanova& Lazaro hanno determinato sulle corsie laterali un vero e proprio cambio di filosofia e sulla carta la squadra di Juric, così rivoluzionata, si presenta più forte".