La Gazzetta dello Sport: “Milinkovic-Savic, il via di una nuova era di portieri”

La Gazzetta dello Sport dà spazio a Vanja Milinkovic-Savic e lo esalta per le sue caratteristiche così differenti rispetto agli altri portieri del campionato di Serie A. Si legge: "Ivan Juric è rimasto conquistato nel ritiro estivo proprio dalla capacità mostrata da Milinkovic di gestire con calmaeprecisione i retropassaggi, segno ditecnica e di personalità. Avere unportiere che quando ha il pallone tra i piedi sa cosa farsene significa avere una seconda via di costruzione dell’azione: tutti gi allenatori vorrebbero poterci contare. Nella scorsa stagione Milinkovic ha giocato 5 partite in campionato: le prime 2 con Giampaolo e le ultime 3 con Nicola. Curiosamente gli sono toccateRoma e Bologna andata e ritornoepoi l’Udinese".