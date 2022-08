La Gazzetta dello Sport: “Miranchuk sbloccato. Vlasic ha già svolto le visite”

Protagonisti sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Miranchuk e Vlasic, gli ultimi due acquisti del Torino. "Sulla trequarti, in ventiquattro ore, il Toro si è scatenato, piazzando un uno-due di spessore a due giorni dal debutto in campionato a Monza: la società aveva prima costruito le basi per regalare a Juric il croato Vlasic, a ruota gli ha consegnato anche il russo Miranchuk. Due innesti dal pedigree internazionale: garantiranno in attacco qualità, potenza e colpi". Non solo attacco. In queste ore, Vagnati sta lanciando l’offensiva anche per completare il reparto difensivo. "La pista che porta all’olandese classe 1999 PerrSchuurs è seguita con particolare interesse. Non è l’unica: in agenda c’è anche lo svedese Isak Hien, altro classe 1999, del Djurgardens, non alternativo a Schuurs".