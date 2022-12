La Gazzetta dello Sport: “Miranchuk uomo copertina. Crescono Ilkhan e Gineitis”

Nell'edizione odierna del quotidiano, sono 4 i temi trattati da La Gazzetta dello Sport in merito al Torino. Il primo è lo spirito di gruppo creatosi all'interno dello spogliatoio. Si legge: "Nel gruppo c’è un entusiasmo che si percepisce con chiarezza, è il risultato di una piacevole chimica nei rapporti tra i calciatori. Tra qualche ora, altro esempio, si anticiperà l’orario della cena perché la squadra – con Juric in testa – si radunerà davanti alla televisione per tifare la Croazia di Vlasic al Mondiale". Importante, nel gruppo, è anche la crescita di Ilkhan e Gineitis, i quali "si candidano a diventare le possibili sorprese di San Pedro". L'uomo copertina è però Miranchuk, che, come visto contro l'Espanyol, se messo "in condizione veste davvero i panni dell’uomo in più". Infine c'è il tema delle punte, Pellegri e Sanabria: "Ieri, nelle esercitazioni tattiche a metà campo, sono stati schierati con pettorine diverse. Entrambi si sono mossi bene, tutti e due sono andati in gol". Juric sta pensando anche a come farli giocare insieme, per un possibile attacco a due punte.